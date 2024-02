Münchner Sicherheitskonferenz: Christian Lindner verfehlt auf der Weltbühne die gebotene Rolle

Während sich die Flure des Bayerischen Hofs am frühen Morgen noch mit Besuchern füllen, nimmt Christian Lindner bereits Platz in einem kleinen grauen Sitzkreis. Im hinteren Teil des Hotels – der Komödie – beginnt am Freitag das erste Panel der Münchner Sicherheitskonferenz. Und noch bevor der US-Außenminister, der Bundeskanzler oder der Chef der UN auf die Bühne treten, darf erst einmal Deutschlands Finanzchef übers Geld sprechen. „World Spending on a Budget“, heißt das Eröffnungspanel, auf dem Lindner zu Gast ist – allein dessen Timing zeigt, unter welcher finanziellen Verunsicherung die europäischen Entscheiderinnen und Entscheider gerade stehen, wenn es um die Finanzierung einer gemeinsamen Verteidigung geht. Viele Augen richten sich deshalb heute auf Deutschlands ersten Regierungsvertreter, der die Möglichkeit aber verpasst, den europäischen Partnern finanzielle wie politische Führung anzubieten.