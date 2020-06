Nach Kritik des US-Präsidenten: AKK kontert Trump: „Nato ist keine Handelsorganisation, Sicherheit keine Ware“

Sie erinnerte daran, dass die Militärallianz nur einmal in ihrer Geschichte den Bündnisfall ausgerufen habe, nach dem Angriff auf das World Trade Center am 11. September 2001 in New York. Als Konsequenz dieser Attacke auf die USA habe sich Deutschland wie andere Bündnispartner am Krieg in Afghanistan beteiligt, und deutsche Soldaten seien am Hindukusch getötet worden.