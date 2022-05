Nato, Bundeswehr und Angela Merkel „Ich erwarte von einer militärischen Führung, dass sie nicht immer alles akzeptiert und sich durchwurstelt“

Aber Bundeskanzlerin Angela Merkel samt Kabinett haben diese Warnung ignoriert?

Wir Sicherheitspolitiker wurden durchaus gehört, fanden mit unseren Forderungen aber keine Mehrheit, weder in der Koalition, der eigenen Fraktion noch in der Gesellschaft. Im Nachhinein ist man aber immer schlauer. Ich bin 2009 in den Bundestag gekommen aus einer Bundeswehr, die damals schon in sehr schwierigen Umständen war. Die inhaltliche Debatte fokussierte sich auf den Afghanistan-Einsatz. Allein dort mangelte es schon an der nötigen Ausrüstung. Soldaten lernten Einsatzfahrzeuge etwa erst im Einsatz kennen, weil es beim Training Zuhause nur die älteren Modelle gab.