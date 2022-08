Pool-Besitzer sollen Energie sparen Habecks Heiz-Verbot: Swimming-Pool-Lobby protestiert – und fürchtet Neiddebatte

„Es ist für uns völlig unverständlich, dass Sie als Wirtschaftsminister Verbotspläne äußern, die eine ganze Branche in Verruf zu bringen droht – mit der Folge, dass Arbeitsplätze verloren gehen und Steuereinnahmen ausfallen“, kritisieren Dietmar Rogg und Ute Wanschura, der Präsident und die Geschäftsführerin des BSW, in dem Brief. Auch wenn Habeck von kurzfristigen Maßnahmen spreche, so habe eine solche Verordnung „eine langfristige Signalwirkung“.