Reform des Klimaschutzgesetzes Unionsfraktion bereitet Gesetz für höheren CO2-Preis und Entlastung beim Strompreis vor

Konkret müsse der CO2-Preis schneller angehoben werden, der seit diesem Jahr auch für fossile Brennstoffe wie Benzin, Diesel oder Öl und Gas zum Heizen erhoben wird. Das sei für die Bürger und für den Umbau hin zu einer emissionsarmen Wirtschaft aber nur vertretbar, wenn alle diese Einnahmen an anderer Stelle wieder an die Verbraucher zurückflössen. „Im Gegenzug zu höheren CO2-Preis muss der Strompreis für alle sinken“, kündigte Jung an. „Alles was über den CO2-Preis hereinkommt, muss für einen niedrigeren Strompreis verwendet werden. Da darf kein Euro im Haushalt kleben bleiben.“ Das nütze besonders Geringverdienern, die im Verhältnis einen höheren Anteil ihres Einkommens für Strom ausgäben. Mit dem Emissionshandel und niedrigeren Strompreisen würden auch technische Innovationen und die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie unterstützt.