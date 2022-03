Robert Habecks Reise in die Emirate Zwischen Wasserstoff, Oligarchen und Tempolimit

Der Minister weiß natürlich um die Symbolik seiner Reise. Ein Grüner, ausgerechnet, fliegt in die Emirate, um für Deutschland eilig neue Gaslieferungen zu organisieren. Aber Robert Habeck findet, dass Robert Habeck das nicht schlecht gemacht hat. Auch aus der Wirtschaftsdelegation ist Lob für den neuen grünen Pragmatismus zu hören. Erste politische Erfolge deuten sich an. Heikle Themen, wie die Menschenrechtslage in Katar, hat er weder ausgespart noch überbetont – ein Crashkurs in Realpolitik.