Sachsen: Stichwahl in Görlitz: AfD könnte bald den ersten Oberbürgermeister stellen

Berlin, GörlitzSpricht man in diesen Tagen mit AfD- Funktionären aus den östlichen Bundesländern, ist die Laune meist blendend. Die Landes- und Fraktionschefs strotzen mit Blick auf die im Herbst anstehenden Wahlen nur so vor Optimismus und Selbstbewusstsein. „Wir werden stärkste Kraft und stellen die Regierung“, sagt beispielsweise Sachsens AfD-Chef Jörg Urban mit Blick auf die Landtagswahl am 1. September im Freistaat.