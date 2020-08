Schulen im Coronastresstest Der Bildungsnation Deutschland droht der Abstieg

In Krisenzeiten werden die Weichen für die Zukunft gestellt. In einem Trendguide „Schulen der Zukunft“ geht das Zukunftsinstitut im Auftrag der Friedrich-Naumann-Stiftung daher nicht nur der Frage nach, wie die größten Bildungsbrandherde gelöscht werden können, sondern nimmt die Zukunft des Bildungssystems nach Corona in den Blick: Globalisierung, Urbanisierung, Konnektivität und eine neue Arbeitswelt sind die vier Megatrends, auf die die Schulen der Zukunft vorbereitet werden müssen. Gelingt es, die Weichen noch richtig zu stellen, tragen diese Trends dazu bei, dass sich die Talente der neuen Generation bestmöglich entfalten können. Wird jetzt nicht gehandelt, droht eine Spaltung der Bildungslandschaft in Gewinner und Verlierer – und der endgültige Abstieg einer einstigen Bildungsnation.