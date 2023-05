Sonntagsfrage: AfD liegt in Umfrage nur noch knapp hinter SPD

Die AfD ist laut einer neuen Forsa-Umfrage drittstärkste Kraft in Deutschland und liegt nur noch einen Prozentpunkt hinter der Kanzlerpartei SPD. In dem am Dienstag veröffentlichten RTL/ntv- Trendbarometer kommt die SPD auf 17 Prozent (minus eins) und damit auf den schlechtesten Wert seit Ende August 2022.