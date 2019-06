Soziale Marktwirtschaft auf Chinesisch „Die Chinesen wollen von Ludwig Erhard lernen“

Ist China angesichts massiver Investitionen in Zukunftsfelder wie Künstlicher Intelligenz nicht längst enteilt?

China und die USA liegen beim Thema Künstliche Intelligenz an der Weltspitze, 85 Prozent der Investitionen kommen aus diesen beiden Ländern. Wie (der chinesische KI-Experte) Kai-Wu Lee sagt: The race is over. Wir sind inzwischen in einer Situation, in der wir von den Chinesen lernen können. Bei der Debatte um 5G und der Bedeutung von Huawei geht es um die Sorge, dass chinesische Technologie möglicherweise benutzt wird, um Dinge auszuspionieren.