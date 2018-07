Staatsbesuch: Özdemir und AfD kritisieren Besuchspläne Erdogans für Deutschland

Es komme auch „nicht in Frage, dass Erdogan gestattet wird, in Berlin eine weitere Propagandashow abzuziehen, um aus der Türkei stammende Bürger und Einwohner unseres Landes gegen Deutschland und die deutsche Gesellschaft aufzuhetzen“, argumentierte Weidel weiter. „Auftritte wie Erdogans Kölner Rede, in der er Assimilation als „Verbrechen“ bezeichnet und Türken in Deutschland aufgefordert hatte, als Fünfte Kolonne seiner Politik Einfluss in Deutschland auszuüben, aber sich nicht an unsere Werte und unseren Rechtsstaat anzupassen, dürfen sich nie mehr wiederholen“, sagte sie und fügte hinzu: „Herr Erdogan soll zu Hause bleiben.“