Start der Sondierungsverhandlungen Unionsparteien und FDP sprechen am Sonntagabend

Auch die Union beginnt Sondierungen mit FDP und Grünen. Die Parteivorsitzenden von CDU, CSU und FDP würden sich am Sonntagabend erstmals treffen, hieß es am Donnerstag aus Unionskreisen. Das Treffen soll um 18.30 Uhr beginnen. Das hätten die drei Parteichefs am Mittwochabend vereinbart. Die Teilnehmer der Delegationen würden heute noch festgelegt. Auch mit den Grünen seien Gespräche vereinbart, die zu Beginn der kommenden Woche stattfinden sollen. Bereits am Freitag wollen FDP und Grünen sich ein zweites Mal treffen. Am Wochenende kommt dann die SPD mit den Grünen und anschließend mit der FDP zusammen.