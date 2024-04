Steuerentlastungen Auch in Washington kann Lindner der Schuldenbremsen-Debatte nicht entkommen

Trotzdem plant der Bundesfinanzminister noch in dieser Legislaturperiode deutliche steuerliche Entlastungen vor allem für die Wirtschaft. Wie aber die zu erwartenden Steuerausfälle mit der Schuldenbremse korrespondieren sollen, deutet Lindner pauschal an: durch Sparen bei den Sozialausgaben, was aber SPD und Grüne bislang strikt ablehnen.