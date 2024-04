Strategiepapier So will die SPD mehr Kapital wagen (ja, die SPD)

Zudem fordern die Sozialdemokraten die Vollendung der EU-Kapitalmarktunion – ein Vorhaben, das gerade auch auf europäischer Ebene neue Relevanz bekommt. Zur Begründung heißt es, der amerikanische Kapitalmarkt zöge aufgrund seiner Größe immer wieder europäische Unternehmen an, die sich dann für einen Börsengang in den USA statt in Europa entschieden: „Der Kapitalmarkt in Europa ist hingegen mit seinen 27 Einheiten mit jeweiligen Börsen, Aufsichten und Gesetzen sehr zersplittert. Er entfaltet dadurch nicht die Kraft zur Finanzierung neuer innovativer Technologien und zukunftsgerichteter Unternehmen, welche die bevorstehenden Probleme anpacken und neue Arbeitsplätze in Europa und damit Deutschland schaffen könnten.“