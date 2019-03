Anders gesagt: Die Kooperation von Daimler und BMW in einem Teilgeschäft – das wäre vor zehn Jahren noch eine betriebswirtschaftliche Randnotiz, eine Nachricht für Spezialinteressierte gewesen. Und ist heute eine Frage von national- und globalpolitischer Dimension, die alle angeht: Es geht um nicht weniger als die (Neu-)Verteilung des Wohlstands von morgen. Wir werden Zeuge, wie die Karten des Kapitalismus (einmal mehr) neu gemischt werden. Und wer weiß – vielleicht wird 2019 mal als das Jahr in die Geschichtsbücher eingehen, in der auch die Deutschen das, wenn auch spät, verstanden haben.



Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat eine „Nationale Industriestrategie 2030“ veröffentlicht, in der von „Industrie-Führerschaft“ die Rede ist, von „Größe zählt“ und von „starken Akteuren“, die fähig sind, „Wettbewerbern aus den USA oder China auf Augenhöhe“ zu begegnen. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) warnt in einem Grundsatzpapier vor der „Dimension der staatlichen Innovationslenkung“ in China, vor „hohen Asymmetrien im Marktzugang“ und dem „zunehmenden Kontrollanspruch“ der Partei – kurz: vor der Abwesenheit eines level playing fields. Und für den ehemaligen Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) entscheidet sich derzeit schlicht, ob „wir noch etwas zu sagen haben in dieser Welt“, ob Europa vom rule maker zum rule taker absteigt oder nicht – ob das europäische Modell einer regelbasierten Marktwirtschaft im Systemwettbewerb mit einer venture-kapitalistischen USA und einem staatskapitalistischen China bestehen kann.