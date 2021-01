Zumal Friedrich Merz abermals unterstrich, dass er ein lausiger Redner ist – und eine programmatische Leerstelle. Er befleißigte sich einmal mehr der Phraseologie eines altmaskulinen Wirtschaftskapitäns, in dessen Adern deutlich zu viele Selbstherrlichkeitskörperchen zirkulieren und stimmte im typischen Parteiredenstil aus dem vorigen Jahrtausend das ganz große Drama an. Merz sieht die „Gesellschaft im Ausnahmezustand“ – und bot sich der CDU in seiner Rede daher als so etwas wie ihr Leitstern und Herausforderer an – als Mann auf der Kommandobrücke, der auch im tosenden Sturm schwieriger Zeiten das Beste aus sich und seiner Mannschaft heraus zu kitzeln weiß.