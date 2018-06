Und zwar so richtungslos, dass man die gegenwärtige Regierungskrise in Berlin nur verstehen kann, wenn man sie als verzweifelte Antwort auf eine multiple Orientierungskrise begreift, genauer: als eine Krise des liberalen Demokratie-, Kultur- und Wirtschaftsmodells westlicher Prägung. Mit Winkler gesprochen: Weil Merkel der deutschen Regierungspolitik allen Ehrgeiz abtrainiert hat, über die eigenen normativen Grundlagen nachzudenken, steht Berlin heute erschreckend sprach-, rat- und hilflos einer dezisionistischen, faktenschaffenden Politik gegenüber. Einer Politik, wie sie in nationaldespotischer Weise etwa Russland, China und die Türkei, in nationalautoritärer Weise die USA, aber auch Polen, Ungarn und Österreich und in postnational-deliberativer Weise Frankeichs Staatspräsident Emmanuel Macron praktizieren.