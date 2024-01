Überschwemmung Die sintflutartigen Regenfälle dürfen nicht für die nächste Haushaltsnotlage herhalten

Die sintflutartigen Regenfälle haben das politische Berlin erreicht. Während viele tausend betroffene Bürgerinnen und Bürger, Feuerwehren, Katastrophenschutz und endlich auch die Bundeswehr gegen die Wassermassen kämpfen, beginnen in der Hauptstadt die ersten parteitaktischen Scharmützel. Und wäre es nicht so ernst für die Menschen in den Überschwemmungsgebieten, hätte man eigentlich eine Wette anbieten können: Wer versucht zuerst, aus der Naturkatastrophe Kapital zu schlagen – Klimaaktivisten oder Schuldenpolitiker?