Ukraine-Krise Die deutsche Außenpolitik leidet unter dem Schröder-Syndrom

Nun hat sich Schröder wohl noch nie groß darum gekümmert, was „die“ Deutschen oder „das“ Ausland über ihn und seine Anschlussverwendungen denken. Er hat Wladimir Putin weltbekanntermaßen einen lupenreinen Demokraten genannt; er bezieht viel Geld als Aufsichtsrat eines russischen Konzerns, er stört sich kein bisschen an der Rolle des obersten Russlandverstehers und -anwalts der Bundesrepublik. Weder der Tiergartenmord noch die versuchte Vergiftung des Oppositionellen Alexej Nawalnys haben ihn in jüngster Zeit davon abbringen können. Dass er damit sein verdientes Ansehen als Agendakanzler in den Schmutz zieht – seine Sache.