Ukraine-Wiederaufbau Deutschland braucht endlich einen eigenen Plan

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) ist dabei, ein Versprechen zu brechen. Ein einziges Mal sollten die EU-Länder gemeinsam Schulden machen, um die Folgen der Corona-Pandemie abzufedern. So kündigte sie es vor zwei Jahren an. Aber wie fast immer in der Politik verstetigt sich auch hier ein Instrument. Einmal eingeführt, werden gemeinsame Schulden der EU-Länder schleichend zur Dauereinrichtung. Diesmal schlägt von der Leyen vor, den Wiederaufbau der Ukraine über gemeinsame Schulden zu finanzieren.