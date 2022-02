Ukrainekonflikt Und immer stört Nord Stream 2

Wenn Olaf Scholz am Donnerstagabend in Berlin seine Amtskollegen aus Estland, Lettland und Litauen empfängt, sitzt die Irritation mit am Tisch. So sehr der Bundeskanzler seine diplomatischen Bemühungen zur Lösung der Ukrainekrise in den vergangenen Tagen auch intensiviert, seinen Ton gegenüber Russland verschärft hat – Scholz‘ Umgang mit der Gaspipeline Nord Stream 2 hat viele internationale Partner fragend bis zweifelnd zurückgelassen.