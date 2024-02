Wachstumschancengesetz: Steuerentlastungen für Firmen sollen mit geringerem Volumen kommen

FDP-Fraktionschef Christian Dürr sagte in einem Interview der „Rheinischen Post“, den Solidaritätszuschlag für alle abzuschaffen wäre am leichtesten. Dies würde auch viele Unternehmer entlasten. „Ich will mich nicht mehr bei Steuersenkungen auf die Union verlassen müssen, sondern etwas machen, was wir alleine entscheiden können in der Koalition.“