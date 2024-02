Waffenlieferungen Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel

Das Hauptargument des Kanzlers gegen Taurus bezieht sich auf die Gefahr, dass deutsche Soldaten und am Ende das ganze Land in den Krieg hineingezogen werden könnten. Diese Gefahr ist nicht von der Hand zu weisen und es ist richtig, dass darüber sorgfältig beraten wird. Natürlich dürfen keine Bundeswehrkräfte in die Ukraine reisen und dort die Taurus-Flugkörper programmieren. Aber was spricht dagegen, dass diese Waffen in Deutschland auf ein zuvor mit der Ukraine vereinbartes Ziel programmiert und dann von ukrainischem Gebiet aus abgeschossen werden? Fachleute aus dem Militär und Politiker wie die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses kommen zu dem Ergebnis, dass diese Vorgehensweise durchaus funktionieren könnte.



Wird Deutschland dadurch Kriegspartei? Wohl kaum. Man darf schließlich nicht vergessen, dass seit Monaten viele ukrainische Soldaten hierzulande an Bundeswehrstandorten ausgebildet werden. Schließlich sollen sie die Geräte und Waffensysteme, die der Westen ihnen zur Verfügung stellt, auch erfolgreich einsetzen können.