Weg aus der Mitte nach links? Die SPD und das „Bürgergeld“

Nahles wirkte fast euphorisch nach dem jüngsten Debattencamp, das Aufbruch bringen soll. „Wir werden Hartz IV hinter uns lassen“, rief sie dort in den Saal. Ähnlich gut war die Stimmung schon 2016 beim Zukunftskongress, 2015 gab es ein Kampagnencamp, 2014 Themenlabore. Es gibt wohl kaum eine Partei, die so intensiv nach den Themen der Zukunft sucht. Und dabei oft wieder in der Vergangenheit landet.



In 8839 Zeichen schreibt Nahles nun in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ über „eine große Sozialstaatsreform – und was nach Hartz IV kommen muss“. Doch die Antwort, was kommen muss, ist bisher noch unklar. „Wir müssen Arbeit statt Arbeitslosigkeit finanzieren“, schreibt sie – und mit höheren Mindestlöhnen, Steuerrabatten und Zuschüssen zu den Sozialabgaben dafür sorgen, dass mehr netto bleibt.



Gerade die zwei Millionen Kinder auf Hartz-IV-Niveau sind ihr ein Anliegen – sie sollen eine eigene Kindergrundsicherung bekommen. Und für den Rest – derzeit bekommen rund sechs Millionen Menschen Hartz-IV-Leistungen (Regelsatz: 416 Euro im Monat) - will sie eine auskömmliche Leistung und weniger Sanktionsdrohungen. Sie sagt: „Es sind oft gar nicht die Leistungen, die für Verdruss sorgen, sondern die erfahrenen Demütigungen und Stigmatisierungen.“ Nahles will auch mehr Wohngeld, um zu verhindern, „dass Menschen angesichts explodierender Mieten in die Grundsicherung getrieben werden“.