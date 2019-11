Wettbewerb Sollte der Bund den Verkauf der Vossloh-Loks nach China stoppen?

Im vergangenen Jahr hatte ein chinesischer Investor beispielsweise versucht, den Übertragungsnetzbetreiber 50 Hertz zu übernehmen – zum Missfallen der Bundesregierung. Zu dem Zeitpunkt konnte das Wirtschaftsministerium die Übernahme aber nicht prüfen oder gar untersagen, weil der Investor nur einen Anteil von 20 Prozent kaufen wollte. Und dass der Augsburger Roboterbauer Kuka für 4,5 Milliarden Euro an chinesische Investoren ging, gilt in Regierungskreisen mittlerweile als Fall von Hightech-Abfluss, den man künftig lieber nicht mehr geschehen lassen will.



Reinhard Houben, wirtschaftspolitischer Sprecher der Bundestags-FDP, sieht auf Anfrage der WirtschaftsWoche allerdings „keinen Hebel im Außenwirtschaftsgesetz“, die nun geplante Übernahme der Vossloh-Lokomotivsparte zu verbieten. CRRC habe kein Interesse an den Lokomotiven, glaubt Houben, sondern wolle lernen, wie man sich in europäischen Ausschreibungen richtig verhalte – daher halte er ein Verbot für nicht von der Außenwirtschaftsverordnung abgedeckt.