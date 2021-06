Wirecard-Ausschuss am 18. März 2021 Hat es die 1,9 Milliarden Euro nie gegeben?

Heike Pauls hatte als Analystin der Commerzbank die Wirecard-Aktie 199-mal zum Kauf empfohlen. Sie galt als glühender Wirecard-Fan, geißelte kritische Berichterstattung über den Zahlungsabwickler als „Fake-News“. Den Job bei der Commerzbank hat sie inzwischen verloren. Vor dem Ausschuss sagte sie: „Ich bin bei Wirecard einem Betrug aufgesessen, so wie andere auch und stehe vor einem beruflichen Scherbenhaufen und werde nie wieder einen Job finden, wenn mein Ruf durch das Arbeitsgericht nicht wieder hergestellt wird.“ Sie habe mit Wirecard nicht gemeinsame Sache gemacht. „Ich sehe keine Verantwortung bei mir.“ Pauls hatte sich in ihrer aktiven Zeit häufig mit dem Management ausgetauscht. „Es ist Aufgabe des Analysten Investoren-Feedback an das Unternehmen weiterzureichen. Viele Investoren haben mich gebeten, Verbesserungsvorschläge weiterzureichen.“



