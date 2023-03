WiWo Startklar Ehrliche Gehälter, subventionierte Heizungen und dumme KI: Wir machen Sie startklar für den Donnerstag

Wer beruflich (oder auch privat) in die USA reist, wird vorher oft vor den kulturellen Unterschieden gewarnt. Einer davon: Achtung, die Amerikaner sprechen offen, ja gar offensiv darüber, was sie verdienen. In Deutschland bleibt das Gehalt in der Regel eher ein wohl gehütetes Geheimnis. Ein neuer Trend auf Twitter setzt dem nun etwas entgegen: Menschen aus allen möglichen Bereichen veröffentlichen ihre Jobs und ihre Nettogehälter, die Debatte über gerechte Bezahlung folgt da auf dem Fuße.