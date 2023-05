Wohnungswirtschaft: Alle zerren – Geywitz zielt

Um sich ihren Kritikern zu stellen, tritt Klara Geywitz aus einem hellen Sommertag in eine düstere Arena. Rund 2500 Zuschauerinnen und Zuschauer beobachten die Bauministerin, als sie am Donnerstag auf die Bühne des Friedrichstadt-Palasts in Berlin steigt. Schon als Mädchen habe sie sich gewünscht, hier im Scheinwerferlicht zu stehen, eröffnet Geywitz. „Natürlich dachte ich damals nicht an die Bauwirtschaft“, scherzt sie. „Sondern an einen eleganten Tänzer an meiner Seite.“ Die Punchline sitzt, der Saal lacht, der Kampf kann beginnen.