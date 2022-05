Zeitenwende Ja zum Sondervermögen, Jein zur Ukraine

Nun füllt also erstmals finanzielle Substanz den Zeitenwende-Ballon, den der Bundeskanzler bereits am 27. Februar mit seiner Rede aufgeblasen hat. So weit, so gut, so halbherzig. Denn geht es um die Invasion Russlands, scheint Olaf Scholz seine Worte weiterhin konsequent zu verwässern. Sprach er in seiner Rede damals noch von deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine als einziger Antwort auf Putins Aggression, klingt und wirkt das heute ziemlich anders.