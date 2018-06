Anleihenkäufe sollen 2018 auslaufen: Draghis Mogelpackung

Zweitens kündigte Draghi an, auslaufende Anleihen, die sich im Besitz der EZB befinden, noch für längere Zeit durch den Erwerb neuer Anleihen zu ersetzen. Dadurch will er den Banken weiterhin reichlich Liquidität zur Verfügung stellen. Ein Abbau der Bilanzsumme, wie die Fed ihn betreibt, steht in der Eurozone deshalb noch lange nicht auf der Agenda. Auf die Frage von Journalisten, welche Papiere mit welcher Laufzeit und in welcher Länderzusammensetzung die EZB im Rahmen ihres Wiederanlageprogramms zu erwerben gedenkt, antwortete Draghi, darüber habe man im Zentralbankrat noch nicht diskutiert.