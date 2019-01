Auftakt zur Brexit-Schicksalsnacht D-Day für May

Plan A - Zustimmung zum Scheidungsvertrag: Einige Rebellen hatten sich in den letzten Tagen doch noch umstimmen lassen. So gilt es zwar als äußerst unwahrscheinlich, aber nicht als völlig ausgeschlossen, dass May wider Erwarten doch noch eine Mehrheit für ihren Ausstiegsvertrag mit der EU bekommt.



Die Premierministerin hatte die Hardliner wiederholt gewarnt, ohne Zustimmung zu ihrem Ausstiegsvertrag könnte der Brexit platzen, der Ausstieg also nicht stattfinden. Vielleicht wird diese Drohung dem einen oder anderen Euroskeptiker zu denken gegeben haben. In einem Briefwechsel mit EU-Kommissionspräsident Juncker und Ratspräsident Donald Tusk am Montag hatten sich sowohl die EU als auch May außerdem darum bemüht, die großen Bedenken vieler Parlamentarier gegen den Notfallplan für die irische Grenze zu entkräften. Beide Seiten versicherten dabei, sie wollten so rasch wie möglich eine Einigung über die künftigen Beziehungen erzielen, damit die umstrittene Notfalllösung für Nordirland, der sogenannte Backstop, nicht aktiviert werden muss. Ob diese rechtlich nicht bindenden Zusicherungen aber genügen werden, um die Skeptiker umzustimmen? Die DUP, von der Mays Minderheitsregierung abhängt, hat jedenfalls trotzdem angekündigt, gegen das Abkommen zu stimmen.