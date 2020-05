Autoindustrie Kaufprämie: In Deutschland gescheitert, in Frankreich ein Segen?

Ähnlich wie die deutsche Autoindustrie hatte auch in Frankreich in den vergangenen Wochen die Branche ordentlich die Alarmglocken geläutet. Sogar Frankreichs Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire war zuletzt in den Katastrophengesang mit eingestiegen und hatte damit konkrete Hilfen des französischen Staats bereits als sehr wahrscheinlich wirken lassen. „Renault kämpft um sein Überleben.“ sagte Le Maire gegenüber der Zeitung „Le Figaro“. „Es besteht dringender Handlungsbedarf“, warnte er. „Renault kann verschwinden, die großen Industriehersteller können verschwinden.“ Er habe den Ernst der Krise nie verheimlicht und verheimliche den Ernst der Situation von Renault nicht, so der Minister. Der Konzern habe ein staatlich garantiertes Darlehen von fünf Milliarden Euro beantragt, so der Minister. Allerdings gab es die Hilfe nicht ohne Gegenleistungen: „Ich habe dieses Darlehen noch nicht unterzeichnet“, sagte Le Maire. Die Regierung fordere von Renault zunächst, „Verpflichtungen in drei Bereichen einzugehen: beim Elektrofahrzeug, beim Respekt gegenüber ihren Zulieferern und bei der Lokalisierung ihrer technologisch fortschrittlichsten Aktivitäten in Frankreich.“ Es wird erwartet, dass der Autobauer noch in dieser Woche einen milliardenschweren Sparplan präsentiert, der laut Medien auch Werksschließungen umfassen dürfte. Renault hat sich bisher noch nicht dazu geäußert. Generell, sagte Frankreichs Wirtschaftsminister Le Maire zu „Le Figaro“, habe er „keine Skrupel, unsere Unternehmen zu retten. Welche andere Lösung gibt es? Sich mit Hunderttausenden von Entlassungen und Konkursen abzufinden? Das wäre für unsere Wirtschaft tödlich gewesen.“



Mehr zum Thema

Die Autoindustrie und ihre neue Präsidentin Hildegard Müller wollen eine Kaufprämie erzwingen. Doch sie drohen ihren wichtigsten Kampf zu verlieren. Warum? Eine Spurensuche. Lesen Sie hier.



Mit Material von dpa und Reuters