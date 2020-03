EU Kommission Die grüne Industrierevolution

Wenn alles nach Plan läuft, werden in wenigen Jahrzehnten keine Fabrikschlote mehr in Europa qualmen. Eine neue industrielle Revolution soll die Produktion sauber, innovativ und digital machen - und trotzdem im zunehmend harten globalen Wettbewerb Millionen gut bezahlte Industriejobs für Europa sichern. Dieses ehrgeizige Ziel verfolgt die EU-Kommission mit ihrer am Dienstag vorgestellten Industriestrategie. Es ist eine gewaltige Aufgabe, und die Brüsseler Behörde dreht an vielen Schräubchen gleichzeitig.