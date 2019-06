EU-Kommissionspräsident Weber chancenlos – Zweikampf zwischen Vestager und Timmermans

Vestager hat aber noch mit einem weiteren, weitaus größeren, Problem zu kämpfen: Sie hat zwar Wahlkampf geführt und sich an den Fernsehdebatten der Kandidaten beteiligt. Gleichzeitig lehnte sie aber das Prinzip Spitzenkandidat ab, um sich dann nach der erfolgreichen Wahlnacht selbst zur Kandidatin auf den Kommissionsposten zu erklären. Vielen Europaabgeordneten hat ihre Taktik missfallen. Bundeskanzlerin Merkel hat beim G20-Treffen in Osaka anklingen lassen, Vestager sei wegen ihrer unentschlossenen Kandidatur keine echte Spitzenkandidatin.



Das rückt ihren Kontrahenten Frans Timmermans in die Favoritenrolle. Der hatte in seiner Heimat, den Niederlanden, bei den Europawahlen einen unerwarteten Wahlsieg eingefahren. Der frühere Außenminister seines Landes ist ein erfahrener Diplomat, der zuletzt fünf Jahre erster Stellvertreter des EU-Kommissionspräsidenten war. In dieser Position verantwortete er das Thema Rechtsstaatlichkeit – weshalb er sich in Osteuropa viele Feinde gemacht hat. Lange sah es so aus, als ob er für Regierungen in Osteuropa inakzeptabel sei.