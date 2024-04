Europas Zukunft Wo bleibt Ihre Antwort auf Präsident Macron, Herr Bundeskanzler?

Macron endet seine Rede mit einer Hommage an unseren „zerbrechlichen“ Humanismus, das Europa der Kaffee-Häuser, den europäischen Selbstzweifel, an unsere einzigartige und andersartige Beziehung zu Freiheit und Gerechtigkeit, unsere Verpflichtung den europäischen Geist an zukünftige Generationen weiterzugeben. Das ist im Kern eine essenzielle Rückbesinnung auf unser Fundament als Europäer. Ein unverwechselbarer Ausgangspunkt, um mit Stärke, Selbstbewusstsein und humanistischer Gesinnung als geeintes Europa die Welt von Morgen zu gestalten.



Danke, Monsieur le President. Herr Bundeskanzler, wir sind gespannt auf Ihre Antwort.



