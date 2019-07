Langsam muss man sich Sorgen machen. Wer vor fünfundzwanzig Jahren nach Großbritannien reiste, konnte eine hohe Weltoffenheit und eine liberale Grundeinstellung bei den meisten Menschen erleben, wie es sie in anderen Teilen Europas so nicht gibt. Ob dies heute noch so gilt, kann bezweifelt werden: Vom Commonwealth zu Little England in sechzig Jahren – ein Niedergang in Rekordzeit?