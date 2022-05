Gazprom-Mitteilung: Gas-Fluss aus Russland über die Ukraine stockt erstmals

Der Krieg in der Ukraine hat den Gas-Fluss in Richtung Europa und Deutschland eingeschränkt. Man liefere zwar weiterhin Gas über die Ukraine in Richtung Westen, allerdings weniger als zuletzt, teilte der russische Gazprom-Konzern am Mittwoch mit. Zuvor hatte der ukrainische Netzbetreiber GTSOU erklärt, er könne eine Verdichterstation wegen des Konflikts in der Region Luhansk nicht mehr betreiben. Daher werde der Gas-Fluss ab Mittwoch über diese Route eingestellt. Sie steht ukrainischen Angaben zufolge für fast ein Drittel des Transits durch das Land.