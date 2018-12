Und so geht es nun weiter: Ihre geplante Stippvisite in Dublin, wo May am Mittwochnachmittag um Änderungen des Brexit-Abkommens werben wollte, wurde abgesagt. Stattdessen wird sich die Premierministerin um 17 Uhr Ortszeit im Ausschuss-Raum 14 des britischen Parlaments persönlich an ihre Fraktion wenden und dabei um Unterstützung werben. Sie wird dabei mit Sicherheit den Brexit in den Mittelpunkt stellen und betonen, dass es angesichts des knappen Zeitplans – der offizielle Austrittstermin ist der 29. März 2019 um 23 Uhr – verheerend wäre, kostbare Tage für den innerparteilichen Kampf um die Führung der konservativen Partei zu verschwenden.