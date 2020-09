Nord-Stream-2-Debatte Moratorium ja, Baustopp nein

Wenn man Putin treffen will, muss man die Lieferung von Erdgas drosseln, denn das trifft die Staatseinnahmen Russlands empfindlich. Es würde also am meisten Sinn ergeben, Nord Stream 2 fertig zu bauen, aber die Pipeline nicht in Betrieb zu nehmen. Ein solches Gasembargo kann noch verschärft werden, indem auch die Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 gedrosselt werden. Kombiniert man den Importstopp von Erdgas noch mit persönlichen Sanktionen gegenüber solchen Oligarchen, die das System Putin stützen, hat man einen Maßnahmenkatalog, der wirklich weh tut.



Das sollte Deutschland aber nicht allein entscheiden. Am wünschenswertesten wäre eine gemeinsame europäische Linie. Auf jeden Fall sollten sich aber jene Länder beteiligen, die aus den Nord Stream-Leitungen Gas beziehen. Glaubhafte und wirkungsvolle Sanktionen gelingen nur in einer breiten multilateralen Koalition.