Von 55 auf 60 Prozent EU-Parlament erhöht Forderung für Klimaziel

Mit dieser Position würde das EU-Parlament dann in Verhandlung mit den EU-Staaten treten. Deutschland vermittelt dabei, da es noch bis Ende des Jahres die EU-Ratspräsidentschaft inne hat. Umweltministerin Svenja Schulze will eine Einigung aller EU-Institutionen bis Ende Dezember.



Der Vorsitzende des Umweltausschusses im Europaparlament, Pascal Canfin, begrüßte das Votum für das 60-Prozent-Ziel. „Wir sind mehr denn je führend in Sachen Klima-Ambitionen!“, schrieb der Liberale auf Twitter. Grünen-Europapolitiker Michael Bloss nannte das Ergebnis einen Meilenstein für die Klimapolitik. „Zum ersten Mal beschließt eine europäische Institution das Klimaziel von 60 Prozent.“