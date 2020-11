Wirecard-Skandal „Ohrfeige für die BaFin“: EU-Aufsicht wirft Deutschland Versäumnisse vor

Im Wirecard-Skandal müssen die deutschen Behörden und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) harsche Kritik von der EU-Wertpapieraufsicht einstecken. Man habe eine ganze Reihe von Mängeln, Versäumnissen und ineffizienten Abläufen im Umgang mit dem Bilanzbetrug bei dem Finanzdienstleister gefunden, hieß es in dem am Dienstag veröffentlichten Bericht der ESMA. Für die deutsche Finanzaufsicht BaFin habe es „ein erhöhtes Risiko der Einflussnahme durch das Finanzministerium gegeben.“ Das zeigten die vielen Berichte der BaFin an das Ministerium, in einigen Fällen bevor die Behörde tätig wurde. Finanzminister Scholz sagte, die von der ESMA vorgeschlagenen Verbesserungen seien im Großen und Ganzen das, was die Bundesregierung an Reformen bei der Finanzaufsicht plane. „Ich betrachte das also nicht als etwas Kritisches.“ Die BaFin wies die Vorwürfe zum Teil zurück.