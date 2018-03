Nach mehr als einem Jahr in türkischer Haft ist der „Welt“-Korrespondent Deniz Yücel freigelassen worden. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel äußerte sich erleichtert: „Ein Jahr lang haben wir jeden Tag „Free Deniz“ geschrieben, gelesen, gesagt. Heute können wir sagen: „Deniz is free““. Yücels Anwalt Veysel Ok twitterte am Freitag ein Bild des Journalisten, auf dem er seine Ehefrau Dilek Mayatürk Yücel umarmt. „Endlich!!! Endlich!!! Endlich!!! Deniz ist frei!“, hatte sie kurz zuvor bei Twitter geschrieben. Die beiden hatten im April im Gefängnis in Silivri westlich von Istanbul geheiratet.