Weniger Handel sollte sich in der Zukunft in weniger Wachstum übersetzen. Das trägt, neben einer umstrittenen Notenbankpolitik, zum gegenwärtigen Paradox am Rentenmarkt bei: Im Herbst des längsten konjunkturellen Aufschwungs in den USA erleben wir global Zinsniveaus, die in der Vergangenheit selbst in tiefen Rezessionen nicht erreicht wurden.