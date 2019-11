Das am Mittwoch veröffentlichte Gutachten des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR) beschreibt die wirtschaftliche Lage in Deutschland in der Tat als einen Abschwung, der jedoch nicht in eine Rezession münden wird. Auch in Europa schwächt sich die Wirtschaft ab, so der Rat. Als Konsequenz sieht der SVR aber weder fiskal- noch geldpolitischen Handlungsbedarf. Die automatischen Stabilisatoren würden wohl ausreichen. Die Schuldenbremse sollte bestehen bleiben, zumal sie ja durchaus Potential für Mehrausgaben böte. Auch die EZB sollte ihre Instrumente nicht noch intensiver anwenden, sondern im Gegenteil wieder den Weg zur Normalität suchen.