Dies sind alles Faktoren, die der Freistaat Thüringen nur sehr indirekt beeinflussen kann. Aber es ist möglich, wie folgendes Beispiel zeigt: Thüringen gilt als eines der Bundesländer, das Abschiebungen nur sehr zögerlich umsetzt und damit ungewollt den Rechtsstaat untergräbt – was vermutlich auch einen Beitrag zur Erklärung des AfD-Erfolgs liefert. Auch in Sachen Infrastruktur hat der Freistaat eigene Spielräume.



Daneben gibt es Felder, in denen die Bundesländer selbst Standortpolitik betreiben können. Da ist zunächst die Regionalpolitik zu nennen, also die Politik im Raum, das heißt vor allem die Anbindung der Peripherie an die Zentren. Dies ist in Thüringen nicht einfach, denn nur entlang der Bundesautobahn A4 sind größere Städte zu finden. Selbst kurze Strecken sind schwer zu überwinden: Zwischen Jena und Leinefelde liegen 120 Kilometer. Man braucht regelmäßig zwei Stunden. An- und Einbindung der ländlichen Regionen sind nicht einfach, und leider auch nicht gut gelungen. In der vergangenen Legislaturperiode scheiterte die Landesregierung mit einer Gebietsreform recht kläglich.