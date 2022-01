Ifo-Umfrage Stärkste Teuerung seit 1992: Viele Unternehmen wollen Preise erhöhen

Von den Befragten aus Haushalten mit einem monatlichen Nettoeinkommen von unter 2500 Euro gaben sogar 17 Prozent an, sie seien wegen gestiegener Preise kaum noch in der Lage, die regelmäßigen Ausgaben zu stemmen.



