Inflation Die grüne Mär von der fossilen Inflation

Was Lang und Lagarde jedoch verschweigen: Während das weltweite Güterangebot in der Pandemie schrumpfte, haben die Zentralbanken, darunter die EZB, die Nachfrage angekurbelt, indem sie riesige Geldsummen in die Wirtschaft pumpten. Um die großzügigen Corona-Hilfspakete der Regierungen zu finanzieren, kauften die Zentralbanken (die Geschäftsbanken agierten hier als Zwischenhändler) in großem Stil Staatsanleihen und pumpten so über die Geschäftsbanken frisches Geld auf die Konten des Staates. Dieser überwies das Geld als Corona-Hilfen an die Bürger und Unternehmen, auf deren Konten es als Sichteinlagen landete.