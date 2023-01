Konjunktur: Milde Winter-Rezession durch weniger Kurzarbeit?

Trotz der drohenden Winterrezession greifen die Unternehmen anders als in der Coronakrise bislang nicht in großem Stil auf Kurzarbeit zurück. Im Dezember seien 186.000 Menschen in Kurzarbeit gewesen und damit etwa 2000 weniger als im November, wie aus den am Mittwoch veröffentlichten Schätzungen des Ifo-Instituts auf Grundlage von Daten der Bundesagentur für Arbeit hervorgeht.