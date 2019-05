Verbraucherpreise Inflation geht im Mai zurück

Die Inflationsrate ist ein wichtiger Gradmesser für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Die Notenbank strebt für den Euroraum insgesamt mittelfristig eine Jahresteuerungsrate von knapp unter 2,0 Prozent an - weit genug entfernt von der Nullmarke. Dauerhaft niedrige oder auf breiter Front sinkende Preise können Unternehmen und Verbraucher verleiten, Investitionen aufzuschieben. Das bremst die Wirtschaft.

Angesichts der Konjunkturabkühlung und der vergleichsweise schwachen Inflation bleiben die Währungshüter vorerst auf Niedrigzinskurs. Eine erste Zinserhöhung hatte der EZB-Rat im März bis mindestens 2020 verschoben. Sparer müssen sich also noch gedulden.

Experte Sebastian Wanke von der Förderbank KfW rechnet nicht damit, dass die Teuerungsrate in Deutschland in absehbarer Zeit noch einmal die Zwei-Prozent-Marke erreicht. „Wir werden sie dieses Jahr wohl nicht mehr vor dem Komma sehen.“ Um wieder in ihre Reichweite zu kommen, müsste die Konjunktur in Europas größter Volkswirtschaft an Tempo gewinnen.