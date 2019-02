Es muss dieser weite Blick sein, der Philipp Vorndran so gelassen macht. Die großen Scheiben hier im 26. Stock des KölnTriangle im Stadtteil Deutz eröffnen dem Kapitalmarktstrategen des Vermögensverwalters Flossbach von Storch (FvS) ein imposantes Panorama. Zur rechten Hand der Dom, zu Füßen die Kölner Innen- und Südstadt, die Hohenzollernbrücke und natürlich der Rhein, der sich im ‧Januarnebel Richtung Bonn verliert – Symbol einer im Ganzen erfolgreichen, aufschwungstabilen D-Mark-Repubik. Und heute? Dass das große Brexit-Drama in London die globalen Aktienmärkte nicht nur ihn, sondern auch andere Investoren kaum berührt – Vorndran wundert es nicht. „Die Kursrückgänge in den vergangenen Monaten haben die Bewertungen von Aktien schon deutlich reduziert. Wenn man die extrem niedrigen Renditen von Anleihen bedenkt, dann sind Aktien sogar noch attraktiver.“ Trotz aller Unsicherheiten glaubt Vorndran, der mit seinen Kollegen von FvS 36 Milliarden Euro verwaltet, daher nicht an eine Fortsetzung des Kursrutsches: „Solange die Unternehmensgewinne nicht stark unter Druck geraten, ist das Erreichen neuer Tiefstände unwahrscheinlich.“

Wer den Schleier des Deutschen Aktienindex lüftet, fördert Erstaunliches zutage. Trotz der jahrelangen Aufwärtsphase der Weltwirtschaft ging die Hausse an den Märkten an den deutschen Top-Titeln fast spurlos vorbei. Tatsächlich notieren die Kurse im Dax heute rund 20 Prozent unter dem Niveau des Jahres 2000; nur zweimal – 2015 und 2018 – schafften sie kurzzeitig ein neues Hoch. Einzig die Dividenden spülten Dax-Anlegern in den vergangenen zwei Jahrzehnten Zuwachs in die Kasse. Das Gute daran: Seine schwache Entwicklung schützt den Dax vor einem Crash. Neue Höhenflüge sind allerdings auch nicht zu erwarten. „Die globalen Unsicherheiten sprechen gegen steigende Bewertungen und ein baldiges Erreichen alter Höchststände“, sagt Vorndran. Gegenwind kommt nicht nur von der Konjunktur. Auch Zollstreitigkeiten oder geopolitische Risiken verunsichern Anleger. Außerdem reduziert die US-Notenbank ihre Bilanzsumme; und die Europäische Zentralbank ersetzt seit Jahresbeginn zwar weiter fällige Anleihen durch neue Papiere, kauft aber keine mehr hinzu. Gelingt der Geldpolitik ein turbulenzarmer Ausstieg aus der schuldengetriebenen Konjunktur? Die Bilanzsummen der drei großen Notenbanken inklusive der Bank of Japan stiegen 2016 noch um durchschnittlich 137 Milliarden Euro pro Monat; 2018 waren es nur noch 24 Milliarden. Bis März 2020 dürften die Bilanzsummen um immerhin 700 Milliarden Dollar auf rund 14 Billionen abgeschmolzen sein – ein sanfter Entzug für die Märkte, aber auch erfolgreich?

Ins Bild passt, dass US-Unternehmen 2019 weniger Appetit auf eigene Aktien haben dürften. Denn der von der US-Steuerreform gepuschte Rekord an Aktienrückkäufen – geschätzte 1000 Milliarden Dollar in 2018 – dürfte sich nicht wiederholen. Und dass die Gewinnentwicklung deutscher Unternehmen schwierig einzuschätzen ist. Schon mit Blick auf 2018 hatte Analysten den Dax am Jahresende aufgrund optimistischer Prognosen um 30 Prozent höher erwartet. Dann musste ein Drittel der Dax-Unternehmen im Jahresverlauf seine Erwartungen runterschrauben – Thyssenkrupp, Daimler und Continental sogar je zweimal. Der Dax ist daher zurzeit mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von unter zwölf und einer geschätzten Dividendenrendite von annähernd vier Prozent moderat bewertet. Zweifellos zu teuer für einen Konjunkturabschwung sind im Schnitt die Nebenwerte, die Mittelständler und die Techaktien aus MDax oder TecDax mit erwarteten KGVs von mehr als 16 und gut 20. Kein Wunder also, dass Vorndran beim sinnenden Blick über den Rhein auch ans Gold denkt: kein Nibelungenschatz. Aber „als Währung der letzten Instanz ein wichtiger ‧Stabilisator“ in jedem Depot – so viel wenigstens ist 2019 sicher.